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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一產業不動產投資信託(FR-US)EPS預估上修至2.02元，預估目標價為66.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對第一產業不動產投資信託(FR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.73元上修至2.02元，其中最高估值2.72元，最低估值1.48元，預估目標價為66.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.72(2.72)2.272.092.25
最低值1.48(1.48)1.71.851.92
平均值2.04(1.91)1.911.972.09
中位數2.02(1.73)1.851.972.09

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.01億8.72億9.47億10.23億
最低值5.74億6.09億6.55億8.99億
平均值7.57億8.13億8.70億9.61億
中位數7.91億8.40億9.07億9.61億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.092.722.072.171.87
營業收入4.76億5.40億6.14億6.70億7.27億

詳細資訊請看美股內頁：
第一產業不動產投資信託(FR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFR

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