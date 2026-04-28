鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-28 17:24

燦坤 (2430-TW) 宣布將於 5 月 1 日至 5 月 4 日參與在臺中國際會展中心舉辦的台灣連鎖加盟創業大展台中展，正式搶攻創業設備與商用市場。公司此次發揮通路整合優勢，聯合 Panasonic、聲寶 (1604-TW)、DeLonghi 與金鑛咖啡豆等知名品牌共同參展，針對餐飲與創業需求提供專業設備支持。

面對全球景氣波動與保守的市場環境，燦坤將 2026 年定調為奮起年，期望以創新策略與靈活布局達成成長突破。公司表示將持續整合品牌資源並推展生態圈布局，致力轉型為品牌整合解決方案的通路領頭羊，以延伸服務觸角並深化會員價值。

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針對餐飲門市與團膳體系的商務需求，燦坤在展會中主打高效率的商用廚務設備；而在在滿足中小型創業者成本控管需求方面，燦坤 (2430-TW) 引進多款 SAMPO 指定廚電並提供相關優惠，以高性價比協助創業者快速導入設備。

燦坤看好近年熱門的咖啡創業市場，與 DeLonghi 及金鑛咖啡豆聯手推出一站式解決方案，涵蓋沖煮設備到原料配送。燦坤近期持續透過多元化布局尋求突破，包括 2 月首度參加寵物展以及 4 月成立品牌聯名店，積極接觸潛在客群。