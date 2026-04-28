鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-28 16:45

力成 (6239-TW) 今 (28) 日舉辦法說會，公司表示，旗下超豐 (2441-TW) 受惠 AI 應用外溢效益顯現，目前產能已回到疫情期間滿載水準，並自第二季起啟動全面調漲價格，部分產品漲幅達高雙位數。

力成表示，超豐近期營運回到類似疫情時期，且在 AI 帶動下，PMIC 需求強勁成長，並隨著家電、醫療及 PC 周邊產品進入旺季，MCU 客戶的備貨動能也明顯提升，推升營收逐步走高。

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產能方面，超豐現階段月產能約 1.6 億顆，第二季將提升至 2 億顆以上，年底可達 2.3 億顆水準。隨著產能滿載，營收貢獻也將同步放大，單月營收可望由目前約 1 億元提升至年底約 3 億元規模，一舉跳增 2 倍。

產品結構方面，AI 相關 PMIC 封裝持續升級，由傳統 Copper Clip 轉向覆晶封裝 (Flip Chip) 製程，超豐也持續投入資本支出以因應需求成長，目前傳統導線架與覆晶封裝產能同樣維持滿載。