〈力成法說〉Q1獲利創同期次高 EPS達2.5元

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執行長謝永達表示，以第一季營收比重來看，封裝為大宗、營收佔比達 67%，SiP / 模組佔比 11%、測試佔約 22%；以產品別來看，邏輯營收佔比 43%、SiP / 模組約 11%、NAND 佔 26%、DRAM 佔 20%。