〈力成法說〉Q1獲利創同期次高 EPS達2.5元
鉅亨網記者魏志豪 台北
封測大廠力成 (6239-TW) 今 (28) 日召開法說會，受惠記憶體漲價與產品組合優化，雙率持續上升，單季稅後純益為 18.44 億元，創下同期次高，季減 1.1%，年增 56.9%，每股稅後純益 2.5 元。
力成第一季營收 213.14 億元，季減 0.4%，年增 37.6%，毛利率 19.4%，季增 0.8 個百分點，年增 2.3 個百分點，營益率 13%，季增 0.4 個百分點，年增 3 個百分點，稅純純益 18.44 億元，季減 1.1%，年增 56.9%，每股稅後純益 2.5 元。
執行長謝永達表示，以第一季營收比重來看，封裝為大宗、營收佔比達 67%，SiP / 模組佔比 11%、測試佔約 22%；以產品別來看，邏輯營收佔比 43%、SiP / 模組約 11%、NAND 佔 26%、DRAM 佔 20%。
細分個別公司，力成受惠記憶體漲價，第一季營收與獲利超預期，邏輯的部分，旗下超豐第一季營收季增與年增皆達雙位數，Tera Power、TeraProbe 也持續投入資本支出，營收同步呈現季與年成長。
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