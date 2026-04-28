鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-28 13:25

美國國際貿易委員會 (ITC) 對於半導體 337 調查案的發布終裁公告，決定終止對 AMD (AMD-US) 等廠商侵權調查，法人看好，這將掃除嘉澤 (3533-TW) 在伺服器與高效能運算 (HPC) 領域的供應鏈隱憂，配合新平台轉換潮，今年業績逐季走揚目標明確。

Adeia 於 2025 年 11 月於特拉華州地方法院起訴 AMD，控告其侵犯 10 項專利，隨即向 ITC 提起 337 調查、祭出「禁售令」，並將聯想 (Lenovo)、美超微 (Supermicro) 列為被告，影響包括 Ryzen X3D 系列與 EPYC 伺服器處理器，ITC 也於 12 月中正式啟動調查。

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不過，歷經 4 個多月，ICT 終裁結果出爐，AMD 達成和解、Adeia 撤回申請，調查案正式終止。業界人士分析，嘉澤身為 AMD 等 CPU 插槽 (Socket) 關鍵供應商，此裁決等於宣告嘉澤下游出貨通道的法律風險解除。除了嘉澤外，美超微供應鏈如宏致 (3605-TW) 等佳必琪 (6197-TW) 也可望受惠。