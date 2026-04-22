鉅亨網記者王莞甯 台北
深耕高端連接器與線束領域逾 30 年的英華智電子 (Easterly Electronics) 與康和證券 (6016-TW) 簽訂輔導合約，將由康和證主辦輔導推動上市進程；康和證指出，英華智長期深耕線束產業，近年成功切入 AI 伺服器與液冷市場，掌握產業升級關鍵趨勢。
隨著 AI 算力需求快速爆發與高速傳輸技術升級，英華智積極布局 AI 伺服器、液冷系統和新能源應用，展現強勁成長動能，未來可望成為高端線束解決方案市場的重要供應商。
英華智電子成立於 1996 年，並於 2013 年設立泰國據點，以精密製造技術為基礎，逐步拓展至高附加價值應用市場，提供高端連接器及線束整體解決方案，產品廣泛應用於消費電子、汽機車、工業自動化、儲能系統、AI 散熱與高速傳輸等領域。
在 AI 伺服器與資料中心架構升級之際，高速互連需求快速提升，英華智在 AI 伺服器和液冷線束領域的訂單占比已達 30% 以上，成為推動成長的重要動能。
此外，英華智也持續深化車載線束技術，朝高壓化、輕量化和智能化方向發展，並在工業控制領域強化高可靠度與耐環境產品設計，提升整體產品競爭力。
英華智具備高度自製能力，目前已成功切入國際供應鏈，與台達電子、AVC、NIDEC 等液冷與電機領域指標企業建立合作關係，提供 AI 伺服器相關線束、液冷測漏線和 DC 電源線等產品。
英華智董事長盧浩智表示，上市是邁向國際化的重要里程碑，上市後將加速推動東莞和泰國廠區的自動化升級，並加大 AI 散熱相關測漏線與 DC 線產品的研發投入，同時積極開發高速連接器與高速傳輸線，全面強化技術門檻與產品組合。
康和證在海外企業來台掛牌開拓上不遺餘力，除了日本的日企 IKKA-KY(2250-TW)、大拓 - KY(8455-TW) 外，也成功輔導越南、馬來西亞、中國台商等海外企業來台掛牌，在開發東南亞市場上成果豐碩，如第一家越南企業來台上市的豐祥 - KY(5288-TW)，以及第一家馬來西亞來台上櫃的達輝 - KY(5276-TW)。