鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-22 10:17

深耕高端連接器與線束領域逾 30 年的英華智電子 (Easterly Electronics) 與康和證券 (6016-TW) 簽訂輔導合約，將由康和證主辦輔導推動上市進程；康和證指出，英華智長期深耕線束產業，近年成功切入 AI 伺服器與液冷市場，掌握產業升級關鍵趨勢。

隨著 AI 算力需求快速爆發與高速傳輸技術升級，英華智積極布局 AI 伺服器、液冷系統和新能源應用，展現強勁成長動能，未來可望成為高端線束解決方案市場的重要供應商。

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英華智電子成立於 1996 年，並於 2013 年設立泰國據點，以精密製造技術為基礎，逐步拓展至高附加價值應用市場，提供高端連接器及線束整體解決方案，產品廣泛應用於消費電子、汽機車、工業自動化、儲能系統、AI 散熱與高速傳輸等領域。

在 AI 伺服器與資料中心架構升級之際，高速互連需求快速提升，英華智在 AI 伺服器和液冷線束領域的訂單占比已達 30% 以上，成為推動成長的重要動能。

此外，英華智也持續深化車載線束技術，朝高壓化、輕量化和智能化方向發展，並在工業控制領域強化高可靠度與耐環境產品設計，提升整體產品競爭力。

英華智具備高度自製能力，目前已成功切入國際供應鏈，與台達電子、AVC、NIDEC 等液冷與電機領域指標企業建立合作關係，提供 AI 伺服器相關線束、液冷測漏線和 DC 電源線等產品。