意騰-KY調升現金股利 每股配發擬由7元提升至9元
鉅亨網記者魏志豪 台北
AI 邊緣運算廠意騰 - KY(7749-TW) 最新公告，董事會通過 2025 年度現金股利分派修正案，綜合考量公司最新財務狀況、資金規劃及未來營運發展，現金股利擬由原本規劃的每股 7 元提升至每股 9 元，現金股利總額約 4.18 億元。
意騰 - KY 2025 全年營收達 15.91 億元，年增 85.2%，獲利 5.18 億元，年增 94.8%，每股稅後純益為 11.77 元，表現優於市場預期，主要受惠於 AI 聲學技術導入擴大與多項產品線放量。
今年第一季來看，意騰 - KY 3 月營收達新台幣 1.86 億元，創下歷史次高，月增 13.6%，年增 109.2%，第一季合併營收達新台幣 5.33 億元，較去年同期成長 71.3%，亦較上季成長 19.1%，成功刷新單季營收歷史紀錄。
意騰 - KY 補充，第一季業績強勁主要是受惠於遊戲機與聲學周邊 ASIC 持續放量、手機與筆電 AI 語音智財授權滲透率的大幅提升、以及企業與金控客戶導入生成式 AI 方案進展順利，皆挹注營收貢獻創下新高。展望第二季，各產品線仍維持穩定出貨，依目前掌握到的客戶訂單狀況，季營收有望持續成長。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 意騰-KY Q1營收5.33億元創新高 Q2估續揚
- 意騰-KY三動能並進 今年Q1營收再戰新高、全年樂觀看
- 意騰-KY Q1營收5.33億元創新高 Q2估續揚
- 〈合庫金法說〉42萬股東等數錢！2025年純益214億創新高 擬配息0.7元起 配發率衝8成
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇