意騰-KY調升現金股利 每股配發擬由7元提升至9元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-28 11:51

AI 邊緣運算廠意騰 - KY(7749-TW) 最新公告，董事會通過 2025 年度現金股利分派修正案，綜合考量公司最新財務狀況、資金規劃及未來營運發展，現金股利擬由原本規劃的每股 7 元提升至每股 9 元，現金股利總額約 4.18 億元。

圖中為意騰-KY董事長顏志展。(鉅亨網資料照)

意騰 - KY 2025 全年營收達 15.91 億元，年增 85.2%，獲利 5.18 億元，年增 94.8%，每股稅後純益為 11.77 元，表現優於市場預期，主要受惠於 AI 聲學技術導入擴大與多項產品線放量。

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今年第一季來看，意騰 - KY 3 月營收達新台幣 1.86 億元，創下歷史次高，月增 13.6%，年增 109.2%，第一季合併營收達新台幣 5.33 億元，較去年同期成長 71.3%，亦較上季成長 19.1%，成功刷新單季營收歷史紀錄。