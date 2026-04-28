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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估下修至169.49元，預估目標價為2420元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對群聯(8299-TW)做出2026年EPS預估：中位數由171.59元下修至169.49元，其中最高估值253.38元，最低估值102元，預估目標價為2420元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值253.38(253.38)227.9178.79
最低值102(102)90.35178.79
平均值178.05(180.58)137.44178.79
中位數169.49(171.59)111.26178.79

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值207,859,000255,915,000239,588,560
最低值136,511,940120,949,000239,588,560
平均值169,868,660181,130,240239,588,560
中位數169,657,500167,684,110239,588,560

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS8,739,1787,953,2063,624,4285,401,146
營業收入
(單位：新台幣千元)		72,664,09158,935,51348,221,63060,256,142

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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