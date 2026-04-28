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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)目標價調升至178元，幅度約6.27%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對旺宏(2337-TW)提出目標價估值：中位數由167.5元上修至178元，調升幅度6.27%。其中最高估值300元，最低估值67元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予旺宏(2337-TW)評價：積極樂觀9位、保持中立0位、保守悲觀1位。

旺宏(2337-TW)今(27日)收盤價為145元。近5日股價上漲20.33%，相關半導體業近5日上漲11.65%，集中市場加權指數上漲7.19%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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