鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-21 12:29

台股今 (21) 日量價齊揚，盤中更一度飆漲至 37,757 點，續寫歷史新高，高價股借力噴漲，股王信驊 (5274-TW) 衝上 15,680 元，改寫新天價，也帶動台股盤中首度出現 47 檔千金股聚首，其中有 6 檔亮燈漲停，多頭氣勢強盛。

股王信驊刷出新天價 一張股票1568萬元 帶飛47檔千金股。(鉅亨網資料照)

信驊今年以來受惠 AI 伺服器需求旺盛，營收屢屢創高，股價也自去年底的 7,260 元扶搖直上，至今日最高點已達 15,680 元，今年累計漲幅已高達 116%，已經接近去年全年的漲幅 118%。

‌



健策 (3653-TW) 則因切入輝達 (NVDA-US) 今年最新 Vera Rubin 平台的環形均熱片，隨著產品開始量產，對健策的均熱片需求也將直線上升，再客戶需求看旺下，今日股價一度衝上漲停板 5,520 元，創下歷史新高，成為僅次於信驊與穎崴 (6515-TW) 的第三高價股。