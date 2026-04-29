鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-29 11:12

上櫃 ETF 規模直衝 3 兆！櫃買中心「TPEx 焦點新兵」專區上線 揭秘經理人投資策略為提升市場透明度並協助投資人即時掌握新上櫃商品動態，櫃買中心於官網推出「TPEx 焦點新兵」專區，協助投資人快速掌握新掛牌 ETF 之產品特色與市場定位。該專區以「解鎖 ETF 投資新視野」為主軸，規劃「基金經理人怎麼說」單元，透過與發行機構的深度對談，從專業視角解析發行策略、核心競爭優勢、市場定位及風險控管機制。

ETF規模直衝3兆！櫃買中心「TPEx焦點新兵」專區上線 揭秘經理人投資策略。（圖: shutterstock）

櫃買中心表示，截至 4 月 21 日，上櫃 ETF 計 114 檔，包含 100 檔債券 ETF 及 14 檔股票 ETF 與多資產 ETF，規模近 3 兆，主題類型多元 (如 ESG、大型權值、主權債等 14 種主題因子)。隨著 ETF 市場持續成長，發行商品主題與策略日益多元，投資人對產品資訊之多元性與投資決策參考資訊需求亦同步提升。

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櫃買中心官網 ETF 訊息中心「TPEx 焦點新兵」專區以「解鎖 ETF 投資新視野」為主軸，並規劃「基金經理人怎麼說」單元，透過與發行機構的深度對談，邀請發行機構代表及基金經理人，從專業視角解析產品的發行策略、核心競爭優勢、市場定位、風險控管機制及分享資產配置的觀點，協助投資人掌握市場趨勢，提升對 ETF 市場及產品之理解。

「TPEx 焦點新兵」專區已於 115 年 4 月 22 日啟用，揭示今年以來新上櫃掛牌 ETF 之相關訊息。投資人可至證券櫃檯買賣中心「ETF 訊息中心」(https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/) 之「TPEx 焦點新兵」頁籤，點選各檔 ETF 代號，即可觀看發行機構及基金經理人對 ETF 市場及產品所分享之精闢觀點。

櫃買中心未來將持續優化 ETF 訊息中心功能，打造兼具專業性與多元資訊的資訊平台，強化市場溝通與投資人服務，進一步提升我國資本市場整體競爭力。

115 年度 TPEx 焦點新兵掛牌資訊表

掛牌日期 股票代號 基金簡稱 1 月 22 日 00987B 野村 10+ 澳洲公債 1 月 26 日 009815 大華美國 MAG7+ 3 月 25 日 00988B 玉山嚴選非投債 3 月 30 日 00985D 主動貝萊德優投等 3 月 31 日 00989B 台新美國非投等債 4 月 15 日 00986D 主動復華金融債息 4 月 15 日 00998A 主動復華金融股息