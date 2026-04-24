鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-24 19:42

台北車站商場經營權招標案，近期經近 1 個月近 9 家廠商評選，傳由百貨龍頭新光三越拿下北車商場的 ROT 標案，除了擊敗已營運 20 年的微風集團，還包括日商 JR 東日本、統一 (1216-TW)、東森 (2614-TW) 及潤泰集團等「大聯盟」對手。據了解，台鐵公司今 (24) 日僅表示，案件仍在程序中，因結果提前外流恐有程序爭議，將釐清問題後，最快下周才會公布最新結果。

北車商場傳由新光三越得標險勝，台鐵最快下周釐清爭議公布結果。(圖:台鐵公司提供)

台北車站因位於五鐵共構的交通樞紐 (高鐵、台鐵、北捷、桃捷、國道轉運站)，每日人潮平均約 60 萬人次，加上鄰近台北雙子星大樓，台鐵估計未來商機可期。

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目前廣場委由微風經營權至今 (2026) 年 7 月 24 日止滿 20 周年，原預計去年底前招標，但台鐵公司高層希望招標定位能更清楚，台鐵在今年 3 月公開招商投標，本 (4) 月評選，訂 4 月底公告最終結果，新得標廠商預期在不中斷接手下，至少可營運 15 年至 2041 年。

據了解，昨 (23) 日晚傳出新光三越得標，微風最後飲恨消息，但台鐵公司並未對外公告，也曾傳有其他投標廠商提出抗議，台鐵待等釐清爭議後，才會對外公布，預計最快下周才會公布相關結果。