2025-12-24

台鐵北車大廳商場已由微風集團營運至今滿 19 年，年均營收約 29 億元，原預計本 (12) 月前招標，但因招商細節仍需調整，台鐵將評選標準向上再提升，招標時程延至明 (2026) 年元旦後，最快 6、7 月完成決標，此次 ROT 案，台鐵希望得標新廠能徹底翻轉北車環境，投入更多資本支出整修，讓國內外旅客都能感受煥然一新。

北車廣場大廳延至元旦後招標，估有6家大聯盟等級廠商有意搶標(台鐵資產開發處處長劉睿紘)。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

台鐵公司資產開發處處長劉睿紘表示，北車因位於五鐵共構的交通樞紐 (高鐵、台鐵、北捷、桃捷、國道轉運站)，每日人潮約 60 萬人次，廣場委由微風的經營權至明年 7 月 24 日止，原預計今年底前招標，但公司高層希望招標定位能更清楚，預計元旦後一周公開招標，3 月截止、4 月評選，6 月起決標，新得標廠商預期不中斷接手，至少可營運 15 年至 2041 年，若評鑑優先可優先展延 8 年，最多可營運至 2049 年。

劉睿紘也強調，之所以延後招標標準，也延長 ROT 年限從 12 年至 15 年，主要是因為北車是台灣首都門戶，加上外界高度關注，台鐵希望藉此改變整體廣場意象，希望廠商至少投入 7.26 億元的資本支出，利用精緻裝修設計，將廣場提高檔次，希望新得標廠發揮創意，行銷台灣的旅遊與國際友善，招商時能投入更有魅力的國際、台灣美食及精品，包括清真、蔬食飲食，提升國外觀光客的第一印象，並加強中英日等外語友善服務、公共安全應變機制等。

台鐵表示，北車大廳廣場 1、2 樓及地下一樓招商面交約 3,000 多坪土地，目前 1 樓中庭以旅客活動空間為主，兩側糕餅店、伴手禮，2 樓是餐飲，未來希望得標廠商，能不限原有的設計型態、發揮創意。

台鐵預估，未來新案的年權利金與租金收入，將超過 2 億多元，比目前合約提升，若營收提升，則權利金按級距還可以提高，預估新得標廠商可採用分區或分段裝潢施工，確保營運不中斷，於 2 年 8 個月內完工，期間仍要向交通鐵道局申請使用執照變更，並符合防火相關建材及公安規定。

劉睿紘表示，以台鐵的觀點，也希望北車商場新案能夠創造更多的營收獲利，一年希望衝破 30-40 億元營業額，能讓台鐵每年的權利金收益更加優渥。