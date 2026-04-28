鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-28 10:30

據《路透》報導，蘋果 (AAPL-US) 因在反壟斷案件中拒絕向印度監管機構提供財務資料，將於 5 月 21 日進行最終聽證。印度競爭委員會 (CCI) 表示，蘋果仍未提交其財務資訊以及對始於 2024 年 10 月該反壟斷調查的立場說明。

此案核心在於 CCI 指控蘋果濫用其在 App Store 的市場主導地位，要求開發者必須使用其專有的應用內購買系統。蘋果反駁稱，在印度市場中，Android 才是更具主導地位的智慧型手機作業系統，且 iPhone 市占率相對較低。不過，根據 Counterpoint Research 數據，蘋果在印度智慧型手機市場的市占率正逐步提升，並於 2025 年達到 9%。

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報導指出，CCI 最新命令稱蘋果已有充足機會提出異議或建議，但仍未提交「必要的財務資訊」，而這些資料將用於評估可能的罰款金額。

蘋果則表示，潛在罰款可能高達 380 億美元，並回應稱其曾在另一案件中挑戰印度的反壟斷罰款法律。