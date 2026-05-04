鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-04 16:35

2026 年第一季台灣手機市場不僅是農曆年後買氣的盤整期，更是各大品牌在面對記憶體與零組件成本上漲後，針對消費者心理底線進行的壓力測試。根據傑昇通信統計 2026 年 Q1 手機降價排行，整體數據顯示，單季降幅介於 9% 至 32%，降幅範圍較往年有明顯擴大的趨勢，而累計上市至今的總降幅則落在 10% 至 44% 之間。

進一步觀察 Q1 降價榜上的機型，在手機平均單價日益攀升的今日，頂級摺疊旗艦 Google Pixel 9 Pro Fold（16GB/256GB），以單季降價 7,900 元、累計總降價 25,000 元及總降幅 44% 的表現，奪下 Q1 降價三冠王頭銜。

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對觀望摺疊機的族群而言，Q1 無疑是入手的黃金期。Google Pixel 9 Pro Fold（16GB/256GB）展現「三冠王」氣勢，單季調降 7,900 元，通路價從 1 月初的 39,890 元，一路下殺至 31,990 元，而同款的 512GB 版本總價差亦高達 23,000 元。

傑昇通信認為，本季會出現逼近腰斬的 44% 總降幅，除了該機型是 2025 年 8 月上市的產品，正為 Pixel 11 世代改版清空庫存外，更關鍵的原因在於摺疊機在面臨換代週期時價格脆弱性，雖然三萬出頭即可買到原價近 5.7 萬的商務摺疊旗艦，但目前的低價為清倉末期紅利，市場現貨稀缺且貨況不齊，能見度已降至冰點。

受到全球記憶體報價不可逆的攀升影響，OPPO 霸榜 6 席成為進榜機型最多的品牌。且 OPPO 官方自 3 月起，針對 Reno15 系列與 A 系列進行罕見調高原廠定價，漲幅約在 2,500 元內；然而，本季的季降幅冠軍卻是 OPPO Reno15 F（8GB/256GB），單季降幅高達 32%，價差達 4,500 元。

傑昇通信坦言，原廠漲價、通路降價的矛盾現象，反映品牌及通路端選擇壓縮自身獲利空間，透過戰略性讓利與部分成本吸收的緩衝策略，而維持 2 成以上的實質降幅，讓空機價依然低於舊版建售，避免消費者在第一時間感受漲價帶來的衝擊，試圖在成本上漲壓力與消費者荷包間尋求平衡。

近年來，「上市即跳水」似乎已成為旗艦機市場的 SOP。以 3 月剛上市的三星 Galaxy S26 系列與小米 17 Ultra 為例，兩大旗艦雖因記憶體與處理器成本攀升而調高定價，如三星 Galaxy S26 Ultra（1TB）建售直逼 6 萬元，且全系列開賣首月即釋出逾 17% 的降幅；小米 17 Ultra 亦同步下調逾 4,000 元。

傑昇通信分析，品牌商採取防禦性定價，主要用於應對消費者預算緊縮，官方牌價雖用以反映品牌溢價並沖抵成本風險，但通路端的實質讓利，是為了在第一時間鎖定高階換機族群，也讓旗艦機的真實市場水位逐漸修正至官方定價約 9 折區間。

而第一季唯一進榜的 iPhone 機型僅 iPhone Air（1TB）孤軍奮戰。傑昇通信指出，iPhone Air 雖為首創極致輕薄產品，初上市銷量與預期存在落差，但 1TB 規格具備獨特稀缺性，以目前通路端單季降價 4,000 元，累計總降幅達 16%、總降價金額累積到 7,910 元，顯見針對非主流產品線，仍需透過近 8,000 元的讓利維持市場流通。