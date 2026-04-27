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〈旺宏法說〉Q1毛利率回升至4成 EPS 0.9元終結連十虧

鉅亨網記者魏志豪 台北

旺宏 (2337-TW) 今 (27) 日召開法說會，並公布財報，受惠 NOR Flash 與 NAND Flash 需求暢旺，且價格大幅上漲，首季毛利率回升至 4 成，稅後淨利達 17.79 億元，較前季與去年同期轉盈，每股稅後純益 0.9 元，終結連 10 季虧損，獲利也創下 14 季來新高。

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旺宏電子董事長吳敏求。(鉅亨網資料照)

旺宏第一季營收 104.69 億元，季增 35%，年增 71%，毛利率 40.8%，季增 16.6 個百分點，年增 23.1 個百分點，營益率 18.5%，較前季與去年同期轉正，稅後淨利 17.79 億元，較前季與去年同期轉盈，每股稅後純益 0.9 元。


旺宏第一季存貨淨額達 92.76 億元，季減 5.5%，年減 28.8%；每股淨值從 23.74 元回升至 25.58 元。

觀察產品別，旺宏第一季 NAND 跟 NOR 銷售皆大幅成長，尤其 NAND 營收季增幅高達 9 成，帶動營收占比攀升至 30%，季增 9 個百分點，NOR 營收占比則降至 58%，季減 2 個百分點，ROM 占比約 8%，晶圓代工業務也降至約 4%。


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