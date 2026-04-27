〈旺宏法說〉Q1毛利率回升至4成 EPS 0.9元終結連十虧

旺宏 (2337-TW) 今 (27) 日召開法說會，並公布財報，受惠 NOR Flash 與 NAND Flash 需求暢旺，且價格大幅上漲，首季毛利率回升至 4 成，稅後淨利達 17.79 億元，較前季與去年同期轉盈，每股稅後純益 0.9 元，終結連 10 季虧損，獲利也創下 14 季來新高。