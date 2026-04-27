鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-27 18:54

旺宏 (2337-TW) 今 (27) 日召開法說會，董事長吳敏求表示，第一季僅為營運回溫起點，看好在需求支撐下，後續毛利率還有改善空間，公司也持續調漲 NOR Flash 與 SLC NAND 價格，並採月度議價模式，以反映市場供需變化，並預期隨著訂單持續增溫，下半年產能利用率將維持滿載。

觀察各類應用需求，吳敏求說，消費電子與通訊略為疲弱，但車用、工業與醫療需求持續成長，有助產品結構更健康。

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產品策略上，旺宏也將優先發展 eMMC 與低密度 NAND，以兼顧獲利與產能配置。NAND 布局目前以 19 奈米 2D NAND 與 96 層 3D NAND 為主，192 層技術接近完成，300 層以上則持續研發，但也坦言，高層數 NAND 最大挑戰在於量產所需的龐大資本支出，因此短期不以 SSD 市場為主攻方向，將先強化既有優勢產品。

面對半導體產業擴產潮，設備供應吃緊成為主要變數。吳敏求直言，現在設備很難買，今年可交機數量有限，大量設備到位時間將落在明年上半年，同時也評估採購中古設備。

旺宏也持續拓展高附加價值應用，如車用市場，目前正加速開發車規 eMMC 產品，預計明年第一季末提供樣品，同時也宣布切入現今最當紅的低軌衛星領域，通過歐美客戶驗證，可在低溫與高輻射環境下運作，成功打入高門檻市場，並已獲客戶接洽。