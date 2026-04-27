鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applied Digital CorporationAPLD-US的目標價調升至47元，幅度約4.44%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Applied Digital Corporation(APLD-US)提出目標價估值：中位數由45元上修至47元，調升幅度4.44%。其中最高估值97元，最低估值40元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予Applied Digital Corporation評價：積極樂觀12位、保持中立0位、保守悲觀0位。
Applied Digital Corporation今(28日)收盤價為33.67元。近5日股價上漲4.44%，標普指數上漲0.55%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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