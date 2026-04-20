鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applied Digital Corporation(APLD-US)EPS預估上修至-0.58元，預估目標價為43.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Applied Digital Corporation(APLD-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.59元上修至-0.58元，其中最高估值-0.25元，最低估值-0.83元，預估目標價為43.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.25(-0.25)
|0.69
|1.5
|最低值
|-0.83(-0.83)
|-1.43
|-0.81
|平均值
|-0.54(-0.55)
|-0.47
|0.13
|中位數
|-0.58(-0.59)
|-0.54
|-0.08
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.56億
|8.99億
|19.60億
|最低值
|3.67億
|4.40億
|8.17億
|平均值
|4.12億
|7.02億
|14.99億
|中位數
|4.08億
|6.72億
|15.27億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.36
|-0.41
|-0.49
|-1.31
|-1.16
|營業收入
|0.00
|855萬
|5,539萬
|1.66億
|1.44億
詳細資訊請看美股內頁：
Applied Digital Corporation(APLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applied Digital Corporation(APLD-US)EPS預估上修至-0.59元，預估目標價為43.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applied Digital Corporation(APLD-US)EPS預估下修至-0.58元，預估目標價為43.50元
- 新興雲端Neocloud超級周期到來 這檔成長股可能成最大贏家
- 誰說諾基亞已死？它已是輝達邁向「物理AI」的最強系統
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇