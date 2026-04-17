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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applied Digital Corporation(APLD-US)EPS預估上修至-0.59元，預估目標價為43.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Applied Digital Corporation(APLD-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.61元上修至-0.59元，其中最高估值-0.25元，最低估值-0.83元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值-0.25(-0.25)0.691.5
最低值-0.83(-1.02)-1.43-0.81
平均值-0.55(-0.59)-0.52-0.02
中位數-0.59(-0.61)-0.54-0.36

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值4.56億8.99億19.60億
最低值3.67億4.40億8.17億
平均值4.12億7.02億14.99億
中位數4.08億6.72億15.27億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.36-0.41-0.49-1.31-1.16
營業收入0.00855萬5,539萬1.66億1.44億

詳細資訊請看美股內頁：
Applied Digital Corporation(APLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAPLD

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