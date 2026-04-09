鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applied Digital Corporation(APLD-US)EPS預估下修至-0.58元，預估目標價為43.50元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Applied Digital Corporation(APLD-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.36元下修至-0.58元，其中最高估值-0.24元，最低估值-1.02元，預估目標價為43.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.24(-0.24)
|0.1
|1.5
|0.12
|最低值
|-1.02(-1.02)
|-1.55
|-2.1
|-1.45
|平均值
|-0.54(-0.5)
|-0.65
|-0.3
|-0.67
|中位數
|-0.58(-0.36)
|-0.54
|-0.51
|-0.67
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.32億
|8.85億
|15.48億
|29.28億
|最低值
|2.94億
|3.55億
|8.19億
|17.11億
|平均值
|3.66億
|6.06億
|12.57億
|23.19億
|中位數
|3.53億
|6.19億
|12.76億
|23.19億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.36
|-0.41
|-0.49
|-1.31
|-1.16
|營業收入
|0.00
|855萬
|5,539萬
|1.66億
|1.44億
詳細資訊請看美股內頁：
Applied Digital Corporation(APLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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