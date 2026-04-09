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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applied Digital Corporation(APLD-US)EPS預估下修至-0.58元，預估目標價為43.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Applied Digital Corporation(APLD-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.36元下修至-0.58元，其中最高估值-0.24元，最低估值-1.02元，預估目標價為43.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.24(-0.24)0.11.50.12
最低值-1.02(-1.02)-1.55-2.1-1.45
平均值-0.54(-0.5)-0.65-0.3-0.67
中位數-0.58(-0.36)-0.54-0.51-0.67

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.32億8.85億15.48億29.28億
最低值2.94億3.55億8.19億17.11億
平均值3.66億6.06億12.57億23.19億
中位數3.53億6.19億12.76億23.19億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.36-0.41-0.49-1.31-1.16
營業收入0.00855萬5,539萬1.66億1.44億

詳細資訊請看美股內頁：
Applied Digital Corporation(APLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAPLD

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