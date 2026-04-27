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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ferrovial SE(FER-US)EPS預估下修至1.14元，預估目標價為70.86元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Ferrovial SE(FER-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.18元下修至1.14元，其中最高估值1.57元，最低估值0.93元，預估目標價為70.86元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.57(1.57)1.881.872.33
最低值0.93(0.93)1.071.41.79
平均值1.16(1.17)1.391.572.06
中位數1.14(1.18)1.391.532.06

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值124.97億132.27億142.37億134.48億
最低值110.84億114.71億119.90億131.13億
平均值116.50億122.49億127.54億132.47億
中位數115.83億122.88億126.66億131.80億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.910.260.674.841.40
營業收入80.11億79.36億92.05億98.94億108.65億

詳細資訊請看美股內頁：
Ferrovial SE(FER-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFER

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