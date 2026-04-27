鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司(DASH-US)EPS預估上修至2.53元，預估目標價為257.00元
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根據FactSet最新調查，共36位分析師，對DoorDash公司(DASH-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.44元上修至2.53元，其中最高估值3.48元，最低估值1.92元，預估目標價為257.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.48(3.48)
|6.56
|9.7
|13.17
|最低值
|1.92(1.92)
|3.03
|4.26
|7.28
|平均值
|2.55(2.55)
|4.48
|6.82
|9.81
|中位數
|2.53(2.44)
|4.4
|6.71
|9.92
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|182.88億
|228.07億
|260.83億
|308.33億
|最低值
|173.06億
|205.40億
|241.22億
|272.75億
|平均值
|178.42億
|213.71億
|251.99億
|293.41億
|中位數
|178.46億
|213.45億
|252.63億
|294.84億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.39
|-3.68
|-1.42
|0.29
|2.13
|營業收入
|48.88億
|65.83億
|86.35億
|107.22億
|137.17億
詳細資訊請看美股內頁：
DoorDash公司(DASH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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