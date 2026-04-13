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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：DoorDash公司(DASH-US)EPS預估下修至2.44元，預估目標價為259.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共35位分析師，對DoorDash公司(DASH-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.6元下修至2.44元，其中最高估值3.92元，最低估值1.92元，預估目標價為259.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.92(3.92)6.569.713.17
最低值1.92(1.92)3.034.267.28
平均值2.59(2.6)4.56.769.79
中位數2.44(2.6)4.386.69.95

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值182.88億228.07億260.83億308.33億
最低值173.06億205.40億241.22億272.75億
平均值178.50億213.73億251.98億293.10億
中位數178.67億213.62億253.04億294.01億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.39-3.68-1.420.292.13
營業收入48.88億65.83億86.35億107.22億137.17億

詳細資訊請看美股內頁：
DoorDash公司(DASH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDASH

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