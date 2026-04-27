鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)EPS預估下修至-0.21元，預估目標價為88.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.2元下修至-0.21元，其中最高估值-0.05元，最低估值-0.35元，預估目標價為88.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.05(-0.05)
|0.2
|0.45
|0.71
|最低值
|-0.35(-0.35)
|-0.14
|0.15
|0.35
|平均值
|-0.18(-0.18)
|0.04
|0.29
|0.54
|中位數
|-0.21(-0.2)
|0.03
|0.24
|0.54
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.25億
|16.08億
|20.97億
|22.59億
|最低值
|7.94億
|9.70億
|12.08億
|18.46億
|平均值
|8.55億
|12.17億
|15.95億
|19.80億
|中位數
|8.42億
|11.97億
|15.26億
|19.07億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.56
|-0.29
|-0.38
|-0.38
|-0.37
|營業收入
|6,224萬
|2.11億
|2.45億
|4.36億
|6.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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