鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫德納(MRNA-US)EPS預估下修至-7.16元，預估目標價為41.00元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對莫德納(MRNA-US)做出2026年EPS預估：中位數由-6.91元下修至-7.16元，其中最高估值-5.04元，最低估值-9.31元，預估目標價為41.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-5.04(-5.04)
|-0.1
|0.68
|11.89
|最低值
|-9.31(-9.18)
|-6.42
|-6.08
|-2.54
|平均值
|-7.48(-7.37)
|-4.69
|-2.92
|-0.08
|中位數
|-7.16(-6.91)
|-4.67
|-2.9
|-1.62
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|22.41億
|48.41億
|73.74億
|192.95億
|最低值
|19.15億
|18.78億
|21.97億
|26.89億
|平均值
|20.86億
|24.85億
|31.28億
|50.82億
|中位數
|20.93億
|23.35億
|28.11億
|33.56億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|28.29
|20.12
|-12.33
|-9.28
|-7.26
|營業收入
|184.13億
|191.09億
|68.40億
|32.36億
|19.44億
詳細資訊請看美股內頁：
莫德納(MRNA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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