鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫德納(MRNA-US)EPS預估下修至-6.7元，預估目標價為40.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對莫德納(MRNA-US)做出2026年EPS預估：中位數由-6.56元下修至-6.7元，其中最高估值-3.8元，最低估值-9.31元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-3.8(-3.8)
|-0.1
|0.68
|11.89
|最低值
|-9.31(-9.1)
|-6.42
|-6.08
|-2.54
|平均值
|-6.72(-6.6)
|-4.68
|-2.9
|-0.01
|中位數
|-6.7(-6.56)
|-4.69
|-2.88
|-1.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|22.41億
|48.41億
|73.74億
|192.95億
|最低值
|19.05億
|18.78億
|21.97億
|26.89億
|平均值
|20.85億
|25.02億
|31.56億
|50.21億
|中位數
|20.89億
|23.68億
|28.13億
|33.60億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|28.29
|20.12
|-12.33
|-9.28
|-7.26
|營業收入
|184.13億
|191.09億
|68.40億
|32.36億
|19.44億
詳細資訊請看美股內頁：
莫德納(MRNA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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