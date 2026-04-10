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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫德納(MRNA-US)EPS預估下修至-6.7元，預估目標價為40.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對莫德納(MRNA-US)做出2026年EPS預估：中位數由-6.56元下修至-6.7元，其中最高估值-3.8元，最低估值-9.31元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-3.8(-3.8)-0.10.6811.89
最低值-9.31(-9.1)-6.42-6.08-2.54
平均值-6.72(-6.6)-4.68-2.9-0.01
中位數-6.7(-6.56)-4.69-2.88-1.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值22.41億48.41億73.74億192.95億
最低值19.05億18.78億21.97億26.89億
平均值20.85億25.02億31.56億50.21億
中位數20.89億23.68億28.13億33.60億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS28.2920.12-12.33-9.28-7.26
營業收入184.13億191.09億68.40億32.36億19.44億

詳細資訊請看美股內頁：
莫德納(MRNA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMRNA

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