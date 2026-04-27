鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mohawk工業(MHK-US)EPS預估下修至9.13元，預估目標價為130.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Mohawk工業(MHK-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.31元下修至9.13元，其中最高估值9.95元，最低估值8.18元，預估目標價為130.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.95(9.95)
|11.95
|14.2
|最低值
|8.18(8.18)
|9.06
|10.7
|平均值
|9.15(9.19)
|10.56
|12.39
|中位數
|9.13(9.31)
|10.63
|12.08
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|113.08億
|117.55億
|122.48億
|最低值
|106.35億
|109.51億
|113.40億
|平均值
|110.20億
|113.50億
|118.26億
|中位數
|110.53億
|113.76億
|118.45億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|14.94
|0.39
|-6.90
|8.14
|5.93
|營業收入
|112.01億
|117.37億
|111.35億
|108.37億
|107.85億
詳細資訊請看美股內頁：
Mohawk工業(MHK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mohawk工業(MHK-US)EPS預估下修至9.33元，預估目標價為130.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mohawk工業MHK-US的目標價調降至130元，幅度約3.7%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mohawk工業MHK-US的目標價調降至135元，幅度約3.57%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mohawk工業MHK-US的目標價調升至139元，幅度約3.73%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇