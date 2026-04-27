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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mohawk工業(MHK-US)EPS預估下修至9.13元，預估目標價為130.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Mohawk工業(MHK-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.31元下修至9.13元，其中最高估值9.95元，最低估值8.18元，預估目標價為130.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值9.95(9.95)11.9514.2
最低值8.18(8.18)9.0610.7
平均值9.15(9.19)10.5612.39
中位數9.13(9.31)10.6312.08

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值113.08億117.55億122.48億
最低值106.35億109.51億113.40億
平均值110.20億113.50億118.26億
中位數110.53億113.76億118.45億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS14.940.39-6.908.145.93
營業收入112.01億117.37億111.35億108.37億107.85億

詳細資訊請看美股內頁：
Mohawk工業(MHK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMHK

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