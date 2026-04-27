鉅亨速報 - Factset 最新調查：Permian Resources Corp - Class A(PR-US)EPS預估上修至1.91元，預估目標價為25.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Permian Resources Corp - Class A(PR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.85元上修至1.91元，其中最高估值2.25元，最低估值0.91元，預估目標價為25.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.25(2.25)
|2.62
|2.74
|2.85
|最低值
|0.91(0.91)
|1.33
|1.4
|1.99
|平均值
|1.84(1.82)
|2.04
|2.06
|2.42
|中位數
|1.91(1.85)
|2.04
|2.06
|2.42
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|65.78億
|70.06億
|70.45億
|61.06億
|最低值
|51.64億
|53.88億
|57.59億
|57.79億
|平均值
|61.80億
|64.50億
|64.85億
|59.43億
|中位數
|62.36億
|64.73億
|65.38億
|59.43億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.46
|1.61
|1.24
|1.45
|1.28
|營業收入
|10.30億
|21.31億
|31.21億
|50.01億
|50.65億
詳細資訊請看美股內頁：
Permian Resources Corp - Class A(PR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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