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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Permian Resources Corp - Class APR-US的目標價調升至25元，幅度約4.17%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Permian Resources Corp - Class A(PR-US)提出目標價估值：中位數由24元上修至25元，調升幅度4.17%。其中最高估值29元，最低估值14元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予Permian Resources Corp - Class A評價：積極樂觀22位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Permian Resources Corp - Class A今(10日)收盤價為20.38元。近5日股價下跌4.17%，標普指數上漲3.68%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股PR市場預估目標價

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Permian Resources Corp - Class A20.38-0.88%

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