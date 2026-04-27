75%熟齡族憂淪「下流老人」！星展論壇匯聚跨界力量拋解方 驅動樂活長壽經濟

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-27 20:30

台灣已邁入「超高齡」社會，如何讓人生後半場保有品質、選擇與尊嚴，成為社會轉型的關鍵。星展基金會於今（27）日舉辦 2026「星展基金會卓越影響力論壇」，以「長壽新契機：驅動社會的韌性與兼容」為主軸，由星展基金會負責人魏洪英、星展銀行（台灣）總經理黃思翰、中研院院士陳建仁及衛福部次長呂建德共同揭幕。論壇匯聚逾 300 位跨界行動者，聚焦健康、財務韌性與社會連結，探討如何將長壽挑戰轉化為社會韌性，並整合政府、企業與民間力量，放大創新解方的影響力，確保每個人都能尊嚴地迎接樂齡生活。

75%熟齡族憂淪「下流老人」！星展論壇匯聚跨界力量拋解方 驅動樂齡長壽經濟。（圖：星展提供）

隨著「活得更久」成為新常態，魏洪英指出，高齡不應再被視為「補足缺口」的負擔，而應視為推動社會創新的重要契機。目前台灣 65 歲以上人口的勞動參與率仍低於 10%，顯示這股潛在的「長壽紅利」仍有大幅提升空間。星展基金會正積極整合高齡社會生態網絡，過去一年在台灣攜手華山、弘道及勵馨等夥伴，針對三失長者、社區運動及移工心理支持提供精準服務，全面強化家庭照護韌性。

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針對民眾普遍面臨的長壽焦慮，黃思翰揭示數據顯示，50 歲以上族群中有高達 75% 自覺「財務僅能勉強度日」。他強調，財務準備是支撐高齡生活品質的基礎，金融機構應協助民眾建立長期且具韌性的財務防護網。為此，星展與「馴錢師財商研究中心」合作推出全台首個 AI 財務健檢平台，並透過「全人生」規劃支持不同世代的理財需求，協助社會大眾及早啟動理財規劃，降低對未來的焦慮感。

本屆論壇特別設計分場交流，由作家黃惠如主持，邀請林金立名譽理事長與林經甫博士等專家，從財務、健康、居住及價值四大維度，重新定義「活得好」的標準。會中探討醫療目標應從「治癒疾病」轉向「維護生活功能」，以及空間設計如何支持自立生活。