已加入半導體國家隊的設備廠聯策科技 ( 6658-TW ) 今 (27) 日公布最新獲利資訊，2026 年 3 月營收 2.17 億元，年增 60.87%，自結稅後純益 2300 萬元，年增 5.75 倍，每股純益爲 0.64 元。

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聯策科技投資超過 11 億元的桃園中壢新生廠，已在 2025 年 12 月啟用，將有助於聯策智慧製造系統整合、PCB 自動化及半導體設備研發，核心技術涵蓋 AI 機器視覺、高階自動化與智慧製程再向前推進。