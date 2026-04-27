鉅亨網記者張欽發 台北
已加入半導體國家隊的設備廠聯策科技 (6658-TW) 今 (27) 日公布最新獲利資訊，2026 年 3 月營收 2.17 億元，年增 60.87%，自結稅後純益 2300 萬元，年增 5.75 倍，每股純益爲 0.64 元。
聯策科技 2026 年首季營收 6.19 億元，年增 27.32%。
而聯策科技 2025 年全年財報稅後純益爲 4964 萬元，年增 34.24%，每股純益爲 1.38 元，董事會決議配息 1.2 元，聯策今年產能新增桃園新生廠，可望對營收推升形成挹注。
聯策科技 2025 年營收 20.81 億元，毛利率 22.51%，年減 0.35 個百分點，稅後純益爲 4964 萬元，年增 34.24%，每股純益爲 1.38 元。今天收盤價漲停 121.5 元創新高。
聯策科技投資超過 11 億元的桃園中壢新生廠，已在 2025 年 12 月啟用，將有助於聯策智慧製造系統整合、PCB 自動化及半導體設備研發，核心技術涵蓋 AI 機器視覺、高階自動化與智慧製程再向前推進。
包括迅得 (6438-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 都是聯策的重要股東。聯策致力在 PCB、半導體等電子產業智動化設備，及機器視覺應用整合業務，近年更跨足研發半導體晶圓檢測、量測設備領域，聯策的新廠則是毗鄰迅得的新廠。
同時，台商 PCB 廠積極切入在中國大陸以外的東南亞地區如泰國、越南等地設廠，由這樣的投資也引爆設備廠的新商機，由迅得結合聯策及科嶠 (4542-TW) 赴泰國投資設廠，並將採取更長遠的進行整合並籌劃在地生產、供應大動作。
聯策股東會預計 5 月 14 日召開。
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