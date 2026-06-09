〈電子五哥營收〉仁寶5月營收704億元年增逾2成 Q2、Q3伺服器業務雙位數成長
鉅亨網記者劉玟妤 台北
仁寶 (2324-TW) 今 (9) 日公告 5 月營收 704.62 億元，年增逾 2 成，累計今年前 5 月營收 3437.45 億元。仁寶指出，持續看好伺服器業務成長態勢，預期第二季、第三季伺服器業務都有雙位數成長。
仁寶 5 月營收 704.62 億元，月減 2.1%，年增 22.3%；累計今年前 5 月營收 3437.45 億元，年增 7.7%。仁寶指出，由於非 PC 業務中的智慧裝置於第一季提前拉貨，加上季節性因素，5 月智慧裝置拉貨放緩，使得營收月對月略微下滑。
至於其他非 PC 業務，仁寶指出，伺服器業務動能強勁，預期第二季、第三季都將有雙位數成長的表現，預估今年伺服器業務比重將逐季提升，全年伺服器營收比重占整體營收可望達 10%。
至於 PC 出貨，仁寶 5 月 PC 出貨 200 萬台，月增 11.11%，年減 16.67%。仁寶預期，第二季 PC 出貨將成長低個位數百分比。另外，受到 CPU 及記憶體等關鍵零組件短缺影響，部分訂單遞延，因此預期第三季 PC 出貨季對季也有望小幅成長。
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