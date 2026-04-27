鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-27 17:23

儘管筆記型電腦市場進入傳統淡季，宏碁持續針對上游記憶體成本大漲採取因應策略，預計第二季終端產品將調漲 5% 以反應成本 。受第一季部分拉貨提前影響，第二季筆記型電腦出貨量雖預估將季減個位數，但單價走高仍能支撐整體營運表現 。

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毛利率方面，由於記憶體價格持續上揚侵蝕利潤空間，法人認為宏碁第二季毛利率將微幅下修，然而在利息收益與投資收入等業外項目挹注下，獲利預期仍將展現強勁的季成長趨勢。

轉投資子公司小虎隊已成為宏碁的重要獲利支柱，特別是在 PC 業務成長受限的環境下，非 PC 產品的發展漸具成效 。法人指出，子公司在 2026 年第一季的營收占比已提高至 34.6%，預期全年將持續維持高成長動能，表現遠優於 PC 部門 。