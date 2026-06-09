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宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵。非電腦及顯示器相關事業營收占 5 月營收之 33.1%、累計前五月營收之 33.5%。除此之外，旗下公開發行子公司​皆已發布五​月營收，大​多受惠 AI​應用場景擴​展帶動新需​求，營收表​現亮眼；孵​化中的事業​中尤以宏碁​智通公司為​亮點，5 月​營收年增 1​4.7%，​累計前五月​年增 84.​1%。

宏碁於 6 月 2 日至 5 日在台北舉行的 COMPUTEX 展會上展示多款創新產品，包含最新一代 AI PC、電競裝置與涵蓋智慧眼鏡的視覺解決方案等，並同步展出平板電腦、商用桌上型電腦、工作站以及企業級 AI 解決方案。此次，宏碁更另設商務專屬展區，展示旗下子公司在智慧醫療、工業電腦、智慧支付與邊緣 AI 等領域的實力，突顯集團朝向更具韌性的營運模式。

