鉅亨網記者吳承諦 台北
宏碁 (2353-TW) 今 (9) 日公告 5 月營收 261.66 億元，年增 36.5%；累計前 5 月營收 1299.08億元，年增31%，雙雙創下 13 年來同期新高；宏碁提到，AI 場景擴展帶動新需求，子公司營收紛紛表現亮眼。
宏碁 5 月營收 261.66 億元，月減 16.4%、年增 36.5%；累計前 5 月營收 1299.08億元，年增31%。
宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵。非電腦及顯示器相關事業營收占 5 月營收之 33.1%、累計前五月營收之 33.5%。除此之外，旗下公開發行子公司皆已發布五月營收，大多受惠 AI應用場景擴展帶動新需求，營收表現亮眼；孵化中的事業中尤以宏碁智通公司為亮點，5 月營收年增 14.7%，累計前五月年增 84.1%。
宏碁於 6 月 2 日至 5 日在台北舉行的 COMPUTEX 展會上展示多款創新產品，包含最新一代 AI PC、電競裝置與涵蓋智慧眼鏡的視覺解決方案等，並同步展出平板電腦、商用桌上型電腦、工作站以及企業級 AI 解決方案。此次，宏碁更另設商務專屬展區，展示旗下子公司在智慧醫療、工業電腦、智慧支付與邊緣 AI 等領域的實力，突顯集團朝向更具韌性的營運模式。
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