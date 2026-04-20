鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-20 09:56

宏碁 (2353-TW) 旗下家電品牌宏碁智新 (7794-TW) 今 (20) 日以每股 31 元掛牌上櫃，股價開盤大漲 7.8 元，早盤漲幅逾 25%，成功上演蜜月行情；宏碁智新表示，未來營運聚焦新興市場人口紅利成長引擎，推升品牌價值並深化全球佈局。

宏碁智新以「Acerpure」為核心品牌，策略性由小家電切入至大家電市場，致力成為以 AIoT 技術串聯居家生活的智慧品牌，提供硬體、雲端數據與售後耗材服務的一站式服務。

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除了空氣清淨、淨水與清潔家電外，更將家用空調視為提升規模與毛利的重要引擎，加速布局分離式、窗型及移動式冷氣，並搭配智慧電視等品項，逐步由單品銷售走向「全屋情境」的商業模式，建構完整的智慧居家生態系。

在全球佈局方面，宏碁智新鎖定經濟動能強勁、人口紅利豐沛的東南亞及雙印市場。印度市場受惠於人口年輕化與中產階級擴張，空調滲透率正處起飛前期，公司已完成印度標準局認證（BIS , Bureau of Indian Standards）並強化在地供應鏈整合。