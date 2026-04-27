鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-27 18:06

低軌衛星 (LEO) 傳輸零組件廠廌家科技 (7915-TW) 明 (28) 日將登錄興櫃交易，主辦券商爲元大證券，元大證券及協辦券商永豐金證券的認購價格爲每股 258 元，主要專注於衛星、工業、醫療及汽車應用之高效能連接器、線纜組件與電池模組的設計與製造，廌家科技的傳輸產品應用，除在低軌衛星之外並包括了工業、醫療及汽車等高可靠度領域。

廌家科技成立於 2022 年 9 月，目前股本爲 4.01 億元，依 OTC 公布公司最新自結 2026 年首季營收爲 2.35 億元，毛利率爲 55.33%，稅後純益 8529 萬元，每股純益 2.13 元。

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廌家科技主要專注於高頻高速傳輸元件、線纜連接模組以及低軌衛星電池模組之設計、研發與製造，其產品具備高頻寬、高可靠度及耐極端環境（低至零下 270 度）等特性，廣泛應用於低軌衛星通訊、量子運算、AI 資料中心、醫療設備及車用電子等高成長產業。公司透過材料選擇、訊號設計與製程整合能力，打造在高速傳輸與嚴苛環境下仍能穩定運作的關鍵元件，成功建立技術門檻與競爭優勢。

廌家科技 2025 年度營收 5.88 億元，毛利率 51.69%，稅後純益 1.77 億元，每股純益 4.69 元。

券商分析，隨著全球低軌衛星產業由實驗階段邁向商業化部署，加上 AI、高速運算及量子科技快速發展，對高頻高速傳輸與高可靠度電源模組的需求將持續攀升，廌家科技已與國際衛星大廠建立長期合作關係，並參與關鍵線材與電池模組供應，同時也投入量子運算低溫線纜技術開發，積極卡位下一世代科技應用市場。