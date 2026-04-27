聚恆今年營收迎大成長 5月底登錄創新板

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-27 18:49

聚恆 (4582-TW) 將在 5 月下旬登錄創新板，展望今年，董事長周恒豪表示，目前在手訂單已超過 76 億元，並預期下半年還會有新訂單挹注，預期今年營收將增長高雙位數、持續締造新猷，法人估，聚恆今年營收年增率將再超越去年的 33% 水準。

右至左為聚恆科技董事長周恒豪、總經理周曉豔。(鉅亨網資料照)

聚恆深耕綠能產業 28 年，也是國內最早投入太陽能光電系統工程的 EPC 業者之一，目前共有四大業務，橫跨太陽能 EPC、儲能工程、維運服務與轉投資收益。去年營收 12.3 億元，年增 33%，歸屬母公司淨利 1.02 億元，較前年轉盈，每股純益 1.54 元。

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聚恆 2026 年第一季營收 2.42 億元，年增 116.02%。顯示公司已渡過低谷期，營運蓄勢待發；暫定每股承銷價 26 元。

聚恆目前 EPC 在手訂單超過 76 億元，並預期今年動工容量超過 100MW，皆屬於大型地面型案場，當中仍不包括公部門屋頂型案件，因此隨著相關標案釋出，將進一步拉抬今年訂單。

至於近期原物料成本波動，周恒豪指出，公司已提早鎖住原物料價格，尤其針對大量使用銅料的電線電纜等，公司都已提前布局，甚至在模組方面，也有規畫提前預付訂金，以降低原物料價格波動帶來的成本壓力。

除傳統 EPC 本業外，聚恆近年積極擴大光儲整合布局，自主開發 EMS 能源管理系統與 H-ELink 聚能網平台，實現毫秒級充放電控制、最佳化排程與遠端監控，串接太陽能、表前儲能、表後儲能、O&M 維運、充電站、電力交易平台及虛擬電廠服務應用。

聚恆全台已有 5 處儲能案場上線運轉，2 處完成能力測試待上線，3 處建置中。累計建置容量達 40.7 MW / 144.4 MWh，並取得液冷型電池系統 VPC 認證。除參與台電 AFC 調頻備轉及 E-dReg 增強型調頻輔助服務外，也能依企業用電特性提供客製化方案，切入棄光管理、尖離峰移轉與備援電力等高附加價值場景，逐步由工程承攬商升級為能源整合服務商。

從市場面來看，政策與企業減碳需求正同步加速綠電剛需。台灣太陽光電裝置目標 2025 年 20GW、2030 年 31GW，截至 2025 年 12 月底共累計 15.474GW，尚有逾 15GW 缺口待補，EPC 需求持續強勁。加上用電大戶條款已正式實施、碳費 2026 年 5 月開徵、RE100 台灣會員達 38 家，三重制度力量同步推升綠電剛需，綠能 EPC 與光儲整合商可望直接受惠。

周恒豪表示，聚恆透過與大亞集團策略合作持有大亞綠能 15% 股權，建立長期穩定業外收益來源。大亞綠能旗下已有 88 座太陽能電廠、總裝置容量達 207MW，每年約可為聚恆帶來 6,000 萬至 8,000 萬元投資收益，同時也有助擴大工程承攬與售電雙軌布局。

隨早期 EPC 案件自 2026 年起陸續進入收費保固與維運收益期，聚恆未來營運可望由一次性工程收入，逐步轉向 EPC 搭配儲能、維運、投資的多元獲利模式。