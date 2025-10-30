聚恆攜泰能源商 200MW學甲升壓站2027年啟用

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-30 18:15

‌



太陽能 EPC 業者聚恆 (4582-TW) 今 (30) 日於台南市學甲地區舉行「孝智台南漁電共生開發案共同升壓站」動土典禮，此專案攜手泰國商曼吒能源 (BCPG Public Company Limited) 投資興建，完工後將能有效承載周邊大型再生能源案場的電力，提供 200MW 的升壓併網容量，預計升壓站工程將於 2027 完工啟用。

聚恆攜泰能源商 合作200MW學甲升壓站。(業者提供)

聚恆表示，本專案是台灣綠色能源基礎設施建設的重要里程碑，更是東南亞與台灣在能源領域深度合作的具體展現。公司憑藉超過 27 年再生能源系統工程經驗、整合太陽能及儲能系統從開發、設計、採購、施工到維運的一站式服務，順利取得本案總承包權。

聚恆預估，該案年發電量可突破 2 億度，足以供應約 74 萬戶家庭全年用電。這項重大合作，不僅強化台泰兩地在綠能產業的鏈結，也為台灣加速能源轉型注入強勁的國際動能。

動土典禮現場，BCPG 資深執行副總暨台灣分公司董事長 Charnvit Trangadisaikul、聚恆科技董事長周恒豪、亞新工程顧問副總經理黃士彰及華國能源董事長廖裕輝等重要嘉賓親臨，共同見證這項國際級能源建設的啟動。

泰國商 BCPG 集團及其台灣子公司曼吒能源表示，孝智台南漁電共生開發案共同升壓站是曼吒能源在台灣市場的重要布局，標誌著 BCPG 集團在台灣再生能源市場邁出了重要的一步。憑藉在全球十個國家的開發經驗，堅信台灣在再生能源發展方面的潛力。透過與聚恆科技的合作夥伴關係，相信台灣將為集團的碳中和目標做出重大貢獻。隨著變電站進入施工階段，期望能穩定地提供綠色電力輸送到電網，共同支持台灣的淨零排放目標。