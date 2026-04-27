鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估下修至22.87元，預估目標價為226元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對長榮(2603-TW)做出2026年EPS預估：中位數由23.14元下修至22.87元，其中最高估值32.1元，最低估值13.52元，預估目標價為226元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|32.1(32.1)
|29.54
|29.84
|最低值
|13.52(13.52)
|16.61
|12.7
|平均值
|23.01(23.3)
|22.59
|21.27
|中位數
|22.87(23.14)
|21.4
|21.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|418,823,000
|448,501,000
|428,484,000
|最低值
|356,379,000
|333,126,280
|338,286,000
|平均值
|378,169,770
|373,213,880
|383,385,000
|中位數
|367,201,320
|348,355,500
|383,385,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|68,580,559
|139,453,293
|35,337,051
|334,200,661
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|379,068,627
|463,567,897
|276,714,825
|627,283,761
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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