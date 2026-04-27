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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估下修至22.87元，預估目標價為226元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對長榮(2603-TW)做出2026年EPS預估：中位數由23.14元下修至22.87元，其中最高估值32.1元，最低估值13.52元，預估目標價為226元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值32.1(32.1)29.5429.84
最低值13.52(13.52)16.6112.7
平均值23.01(23.3)22.5921.27
中位數22.87(23.14)21.421.27

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值418,823,000448,501,000428,484,000
最低值356,379,000333,126,280338,286,000
平均值378,169,770373,213,880383,385,000
中位數367,201,320348,355,500383,385,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS68,580,559139,453,29335,337,051334,200,661
營業收入
(單位：新台幣千元)		379,068,627463,567,897276,714,825627,283,761

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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