鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-25 11:10

台股本周大漲超過 2000 點，周五 (24 日) 收 38932.4 點，再度改寫收盤歷史新高；台積技術論壇周四 (23 日) 於美國登場，會中推出新一代 A13 製程技術，預計 2029 年投產；經濟部周二 (21 日) 公布 3 月外銷訂單達 911 億美元，創歷史新高，以下為本周大事回顧：

台股單周暴漲 2128 點 今年已飆漲 1 萬點

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隨著資金大浪潮襲捲台股，加權指數周五 (24 日) 開高走高，大漲超過 1,200 點，衝上 38,989 點，距離 3 萬 9 千點大關僅一步之遙，終場收在 38,932 點，改寫收盤新高，漲幅達 1,218.25 點或 3.23%，為歷史第五大漲，成交量達 1 兆元。周線連 3 紅，單周大漲 2128.06 點，4 月以來漲點更高達 7209.41 點。

〈台積技術論壇〉魏哲家預告 A13、A12 兩先進製程 2029 年投產

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周四 (23 日) 於美國舉辦 2026 年北美技術論壇，會中推出新一代 A13 製程技術，預計將在 2029 年投產，滿足對下一代 AI、HPC 及行動應用永無止境的運算需求，同時也發表 A12 製程，將採用超級電軌 (Super Power Rail) 技術，預計於 2029 年進入生產。

另外，會中推出更大尺寸的先進封裝 CoWoS 技術，高達 14 倍光罩尺寸，可整合約 10 個大型運算晶粒和 20 個高頻寬記憶體 (HBM) 堆疊，預計 2028 年開始生產，並在 2029 年推出的 40 倍光罩尺寸的 SoW-X 系統級晶圓技術進行互補。

〈外銷訂單〉AI 狂熱！3 月外銷訂單飆上 911 億美元史上新高 年增暴衝 65.9%

經濟部周二 (21 日) 公布 3 月外銷訂單統計，單月訂單金額達 911.2 億美元，較上月增加 272.5 億美元或 42.7%。與去年同月相比，訂單大幅增加 362.0 億美元，年增率高達 65.9%，寫下連續 14 個月正成長 。累計第 1 季外銷訂單為 2319.1 億美元，較去年同期成長 50.0% ，同創史高。經濟部表示，本月強勁增長主因 AI、高效能運算及雲端資料服務需求續強，帶動相關供應鏈接單攀升。

〈力積電法說〉漲價效益 6 月起顯現 12 吋 IPD 業務 Q2 起放量

力積電 (6770-TW) 周二 (21 日) 召開法說會，公司表示，今年 3 月、4 月已全面調漲記憶體與邏輯晶圓代工價格，尤其以 DRAM、NAND 價格漲勢最顯著，漲價效益預計將在 6 月起逐步顯現，同時 3D AI foundry 新業務中的 12 吋 IPD 也將在今年第二季起放量，進一步推升全年營運。

長榮今年美線長約價不低於去年 正向看 Q2、Q3

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 周五 (24) 日召開法說會，總經理吳光輝表示，今年歐線和美線長約均已簽訂完畢，整體運價水準並不低於去年，並直言「運價若不符合期望，不會強求簽到一個比較高的比例，今年美線的合約占比約 50%，較去年下滑約 5 個百分點」，反而是對今年的現貨價格不看差。

〈健亞股東會〉國發基金支持下通過與易威換股合併及下櫃案

〈工業生產指數〉AI 太火熱！3 月工業生產指數再創新高寫 13 紅 年增 28.68%