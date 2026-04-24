長榮今年美線長約價不低於去年 正向看Q2、Q3

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-24 16:17

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (24) 日召開法說會，總經理吳光輝表示，今年歐線和美線長約均已簽訂完畢，整體運價水準並不低於去年，並直言「運價若不符合期望，不會強求簽到一個比較高的比例，今年美線的合約占比約 50%，較去年下滑約 5 個百分點」，反而是對今年的現貨價格不看差。

長榮今日召開法說會。(鉅亨網記者王莞甯攝)

長榮指出，近期有航商喊美西線每櫃加價 2000 美元，因貨主下單行為使旺季有望提早到來，預期第二季和第三季還是正面看待，吳光輝說，今年歐線合約占比約 30%、美線約 50% 較去年低一點，希望調整長約和現貨的比例讓財務結構更彈性，並不強簽長約，且今年現貨價格不看差，會讓運費合理反映成本。

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對於市場高度關注的油價，吳光輝表示，今年最大的變數是燃油成本增加，且不只是運輸成本，而是通膨對整體食衣住行的影響，要觀察隊終端整體需求的變化，直言第三季之後的市況「透明度還是不夠」。

長榮在中東戰爭爆發後，和歐美主要客戶個別協商，透過加徵燃油緊急附加費、增加運費等方式，令整體合約運價水準不低於去年，但長榮進一步解釋，近年來難用供需來判斷整體市場變化，除了新船交付、還有地緣衝突、碼頭壅塞、關稅貿易政策、貨主避險、供應鏈重塑等影響，均可能降低運能效率、船舶週轉率。

整體而言，長榮預料今年航運市場高度波動，是充滿不確定性的一年，實際供需「可能瞬間失衡」，難以做預測。