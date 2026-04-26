盤中速報 - Lido DAO大漲14.01%，報0.43美元
鉅亨網新聞中心
Lido DAO(LDO)在過去 24 小時內漲幅超過14.01%，最新價格0.43美元，總成交量達0.13億美元，總市值3.67億美元，目前市值排名第 52 名。
近 1 日最高價：0.44美元，近 1 日最低價：0.37美元，流通供給量：849,264,459。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.11%
- 近 1 月：+32.39%
- 近 3 月：-26.26%
- 近 6 月：-60.73%
- 今年以來：-37.39%
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