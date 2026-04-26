盤中速報 - Mask Network大漲40.63%，報0.72美元
鉅亨網新聞中心
Mask Network(MASK)在過去 24 小時內漲幅超過40.63%，最新價格0.72美元，總成交量達0.10億美元，總市值0.70億美元，目前市值排名第 107 名。
近 1 日最高價：0.72美元，近 1 日最低價：0.51美元，流通供給量：100,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+11.18%
- 近 1 月：+21.36%
- 近 3 月：-18.45%
- 近 6 月：-41.71%
- 今年以來：-17.68%
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