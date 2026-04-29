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鉅亨速報

盤中速報 - 車厘子大跌8.78%，報0.0415美元

鉅亨網新聞中心

車厘子(CHZ)在過去 24 小時內跌幅超過8.78%，最新價格0.0415美元，總成交量達0.09億美元，總市值4.33億美元，目前市值排名第 47 名。

近 1 日最高價：0.0477美元，近 1 日最低價：0.0412美元，流通供給量：10,313,704,650。

Chiliz（CHZ）是體育和娛樂的領先數字貨幣，為全球首個基於區塊鏈的粉絲參與和獎勵平臺Socios.com提供支援。該公司於2018年在馬耳他成立，其願景是彌合主動和被動粉絲之間的鴻溝，為成千上萬的體育迷提供“粉絲代幣”，作為代幣化的影響力。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+6.30%
  • 近 1 月：+24.84%
  • 近 3 月：+6.21%
  • 近 6 月：+56.40%
  • 今年以來：+21.92%

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