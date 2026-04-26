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鉅亨速報

盤中速報 - AXS大跌9.35%，報1.42美元

鉅亨網新聞中心

AXS(AXS)在過去 24 小時內跌幅超過9.35%，最新價格1.42美元，總成交量達0.73億美元，總市值2.39億美元，目前市值排名第 61 名。

近 1 日最高價：1.79美元，近 1 日最低價：1.38美元，流通供給量：169,292,093。

Axies 是一款寵物寵物戰鬥遊戲，每一個 Axie 寵物就是一個 NFT 資產，可以在以太坊鏈上進行交易。玩家用 ETH 購買三隻寵物並以飼養的方式升級，交配可產生新的品種，放它們到競技場戰鬥，獲得遊戲獎勵。能交易不僅是這些 NFT 寵物，還有遊戲資源及獎勵 SLP、遊戲生態的治理代幣 AXS。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+4.04%
  • 近 1 月：+1.43%
  • 近 3 月：-54.67%
  • 近 6 月：-30.81%
  • 今年以來：+29.97%

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