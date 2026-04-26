盤中速報 - AXS大跌9.35%，報1.42美元

Axies 是一款寵物寵物戰鬥遊戲，每一個 Axie 寵物就是一個 NFT 資產，可以在以太坊鏈上進行交易。玩家用 ETH 購買三隻寵物並以飼養的方式升級，交配可產生新的品種，放它們到競技場戰鬥，獲得遊戲獎勵。能交易不僅是這些 NFT 寵物，還有遊戲資源及獎勵 SLP、遊戲生態的治理代幣 AXS。