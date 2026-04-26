盤中速報 - DYDX大跌8.41%，報0.162美元
鉅亨網新聞中心
DYDX(DYDX)在過去 24 小時內跌幅超過8.41%，最新價格0.162美元，總成交量達0.12億美元，總市值1.34億美元，目前市值排名第 82 名。
近 1 日最高價：0.179美元，近 1 日最低價：0.158美元，流通供給量：828,006,681。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+21.74%
- 近 1 月：+78.63%
- 近 3 月：-1.98%
- 近 6 月：-54.11%
- 今年以來：-11.17%
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