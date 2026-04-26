鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-26 09:41

積極以窗簾等產品攻略美國電商市場通路的慶豐富 (9935-TW)，在今 (2026) 年 1-3 月營收 12.07 億元，改寫歷年同期新高，年增 1.57%，同時並爲償還銀行借款，向金管會送件擬發行 3 億元無擔保可轉換公司債 (CB) 進行市場籌資。

慶豐富的此一發行無擔保可轉換公司債籌資案，主辦券商爲凱基證券 。

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慶豐富 2025 年全年營收 49.42 億元，毛利率 26.07%，稅後純益 2.9 億元，每股純益 1.64 元，擬配息 1.2 元。負債比爲 66.21%，爲近三年新高。

慶豐富旗下窗簾事業受惠全管道通路客戶策略效益持續發酵，尤其電商通路客戶加大促銷活動與線上廣告投放，帶動平臺成交率與備貨需求同步提升，加上建築師、建商等專業市場客戶訂單維持穩定出貨，推升第一季窗簾事業營收年增 10.66%，占整體營收比重達 90%，較去年同期 83% 進一步提升。

由於美國零售產業結構在近年持續轉型，純電商與純實體通路界線也日益模糊，零售業者加速朝線上線下整合的全管道經營模式發展。亞馬遜於 3 月下旬盛大開跑北美春季大促銷帶動龐大流量，並進一步推出 1 小時、3 小時極速配送服務；另一方面，零售巨頭沃爾瑪也持續擴大全美門市據點與改裝升級，並規劃導入無人機配送技術，以提升物流配送效率，積極打造零售業「最後一哩」配送新標準，以提升消費者即時交付與購物便利性。