鉅亨網編譯許家華 2026-04-25 05:00

白宮證實，美國正重啟與伊朗的高層外交接觸。

白宮新聞秘書卡羅琳．萊維特週五 (24 日) 表示，總統川普將派遣特使魏科夫 (Steve Witkoff) 與女婿庫許納 (Jared Kushner) 於週六前往伊斯蘭馬巴德 (巴基斯坦首都)，與伊朗方面展開「直接對話」，此舉被視為近期緊張局勢下可能出現的外交突破。

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萊維特指出，此次會談由伊朗方面主動提出，回應川普要求進行面對面溝通的立場。她強調，美方希望藉此了解伊朗訴求，推動談判進展並為達成協議鋪路。據悉，會談將由巴基斯坦居中協調。

伊朗方面亦同步展開外交行動。伊朗外交部長 Abbas Araghchi 表示，正展開涵蓋伊斯蘭馬巴德、馬斯喀特與莫斯科的訪問行程，以就雙邊議題與區域局勢進行協調，顯示德黑蘭正積極為談判創造條件。

此次會談距離上一輪談判僅約兩週。此前由美副總統范斯 (JD Vance) 率領的美國代表團在伊斯蘭馬巴德與伊朗舉行初步接觸，但未能取得具體成果。原定本週稍早舉行的後續談判一度因伊朗官員表示不出席而延後，使外界對談判前景一度轉趨悲觀。

萊維特表示，范斯將不會出席本週末會談，但仍在華府與國安團隊保持高度參與，必要時可隨時前往巴基斯坦。

分析指出，美伊關係緊張的核心之一，仍是荷姆茲海峽 的局勢。該全球重要石油運輸通道近期因伊朗威脅及美國海軍封鎖行動而通行大幅減少，進一步衝擊能源市場與區域安全。這些摩擦也使雙方原本脆弱的停火協議承受壓力。

該停火協議於 4 月 7 日宣布，當時川普警告若未達成協議，伊朗將面臨「全面毀滅」。儘管局勢緊張，美方本週稍早仍單方面延長停火期限，試圖為外交談判爭取時間。

自 2 月 28 日衝突爆發以來，美國政府曾預期軍事行動可在 4 至 6 週內結束，但實際進展不如預期。對此，美國國防部長 Pete Hegseth 表示，此次行動「已在數週內取得決定性成果」，並強調與過去長期戰爭不同，美方行動目標明確，即阻止伊朗取得核武。不過外界注意到，政府對戰爭目標的表述曾出現調整，包括政權更迭與人權議題等不同說法。

在市場層面，川普則表示，衝突對股市與油價的影響低於預期，因此並不急於達成協議，顯示美方在外交與軍事之間仍保留策略彈性。