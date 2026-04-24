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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：挪威郵輪控股(NCLH-US)EPS預估下修至2.07元，預估目標價為25.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對挪威郵輪控股(NCLH-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.12元下修至2.07元，其中最高估值2.54元，最低估值1.59元，預估目標價為25.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.54(2.54)3.163.744.81
最低值1.59(1.59)2.062.193.74
平均值2.12(2.12)2.462.774.28
中位數2.07(2.12)2.472.784.28

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值107.94億116.42億121.46億128.52億
最低值103.47億109.09億117.14億124.27億
平均值105.72億112.88億119.30億126.40億
中位數105.43億112.77億119.33億126.40億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-12.33-5.410.391.890.92
營業收入6.48億48.44億85.50億94.80億98.28億

詳細資訊請看美股內頁：
挪威郵輪控股(NCLH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNCLH

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挪威郵輪控股18.4501+0.16%

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